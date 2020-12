(Agenzia Vista) Roma, 5 dicembre 2020 Di Maio: “Serve unità non divisione, aiutare italiani ad avere meno tasse” "Gli italiani stanno attraversando un momento di grande difficoltà, e il nostro Paese ha bisogno di unità e di responsabilità. In questo momento serve un grande sforzo per aiutare le imprese, gli artigiani, le partite IVA, i giovani che perdono lavoro, le famiglie ad avere meno tasse. Di tutto abbiamo bisogno tranne che di conflitti fra forze politiche e tensione. Il mio è un appello all’unità di tutte le forze politiche. Dobbiamo essere uniti maggioranza e opposizione, per aiutare questo Paese ad uscire da questa crisi sanitaria ed economica che sta affliggendo tutto il mondo”. Così Luigi di Maio in un appello all'unità della politica nell'affrontare la crisi pandemica ed economica. Durata: 00_40 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev