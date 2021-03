(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2021 Dl sostegni, Moles: "Garantirà nuovo e netto supporto anche a imprese editoriali" "Il decreto sostegni non può che rappresentare solo l'inizio di un percorso di misure progressive che dovranno garantire un netto e percepibile nuovo supporto all'intero sistema economico e sociale del Paese, e quindi anche del settore dell'editoria, per garantire anche alle imprese editoriali di non soccombere proprio nell'ultima fase della pandemia". Lo ha assicurato il sottosegretario alla Presidenza del consiglio con delega all'Editoria, Giuseppe Moles, nel corso di un'audizione in commissione Cultura alla Camera sul Recovery plan. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev