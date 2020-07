È morta a 104 anni Olivia de Havilland, Melania in Via col vento

Milano, 27 lug. (askanews) - Per tutti era Melania. Non quella che ha impalmato Donald Trump, ma l'altra, quella prima. Quella che si era presa il troppo buono e troppo molle Ashley, di cui era tanto innamorata Rossella O'Hara in "Via col vento". È venuta a mancare all invidiabile età di 104 anni Olivia de Havilland, una delle ultime stelle simbolo di una Hollywood ormai scomparsa, nonchè Dama dell Impero britannico più longeva in assoluto.Nata a Tokyo il 1 luglio 1916 da un avvocato del Regno e da un'attrice, era la sorella Joan Fontaine, sua eterna rivale. Olivia non aveva nulla del carattere sottomesso di Melania. E forse questo in carriera non l'ha aiutata: fu infatti la prima a ribellarsi a un contratto tirannico della Warner. Combattiva sino in fondo, ha battuto la sorella per longevità e con lei si dice addio a un mondo ormai irrimediabilmente scomparso.