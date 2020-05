Fase 2 in Turchia, a Istanbul in fila da parrucchieri e barbieri

Roma, 11 mag. (askanews) - Mascherine e casco protettivo. Dopo due mesi di chiusura, riaprono i barbieri e i parrucchieri in Turchia. A Istanbul l'attività è ripresa a ritmo serrato, pur con le nuove misure protettive imposte dal coronavirus. Il Paese sta gradualmente iniziando la fase della ripresa per tornare presto alla normalità e a un graduale allentamento delle restrizioni imposte dal governo per fermare la diffusione del Covid-19.Sadettin è parrucchiere oramai da decenni. Difende a spada tratta il suo lavoro: "La gente ha capito l'importanza dei parrucchieri: barba incolta, capelli lunghi. Alcuni hanno cercato di farsi tagliare i capelli dalle mogli, altri hanno cercato di comprarsi le macchinette per farseli da soli. Ma nessuno può fare il nostro lavoro. È una delle professioni più difficili"."Abbiamo cambiato il nostro modo di lavorare. Prima del coronavirus accoglievamo clienti in qualunque momento. Ora lavoriamo su appuntamento e questo riduce il numero dei clienti", dice Muratle.Inci non vedeva l'ora di tornare a farsi i capelli. "È stato difficile durante questa fase di chiusura. E oggi, appena c'è stata la riapertura, mi sono precipitata qui per farmi fare i capelli".