(Agenzia Vista) Roma, 08 agosto 2020 Fiamme in via della Moschea a Roma, le immagini aeree dell'incendio Fiamme a due passi dal parco di Villa Ada. L’incendio di via della Moschea ha coinvolto la vegetazione e si è esteso anche ad alcune aziende per autodemolizioni. Le immagini dell’intervento dei Vigili del Fuoco. / courtesy Facebook Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev