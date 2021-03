(Agenzia Vista) Venezia, 10 marzo 2021 Gatto intrappolato da un incendio salvato dai Vigili del fuoco e rianimato con ossigeno I Vigili del fuoco di Vicenza hanno salvato un gatto rimasto intrappolato in un incendio in un garage a Montebello Vicentino in provincia di Vicenza. Il gatto è stato rianimato con l'ossigeno e riaffidato alla proprietaria. / Vigilfuoco Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev