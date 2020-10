(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2020 Giostrai e circensi in piazza, gli organizzatori Lo stato sostenga la categoria Giostrai e circensi a Piazza del Popolo, uno degli organizzatori: "Secondo loro non possiamo lavorare perché non ci sono le condizioni, cosa assolutamente non vera, perché ogni operatore ha preparato la propria attrazione, come prevedono le linee guida. Quello che noi stiamo oggi chiedendo allo Stato è che dica una parola: se dobbiamo lavorare o se non dobbiamo lavorare. Se dobbiamo lavorare lo imponga con un DPCM, se non dobbiamo lavorare faccia un altro DPCM che sostiene la categoria, fatta da 20 mila famiglie, 60 mila persone, con un loro indotto". Durata: 01_25 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev