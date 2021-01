(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2021 Governo, Salvini: "Chiesto Mattarella di fare in fretta" "Ho appena parlato con il presidente Mattarella, gli ho chiesto non solo a nome del centrodestra, ma a nome di 60 milioni di italiani, di fare in fretta, se c'è un governo vogliamo saperlo, o Conte va a dimettersi, o viene in Parlamento". Così Matteo Salvini, lasciando la Camera. 01_00 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev