(Agenzia Vista) Roma, 15 settembre 2020 Grillo: “L’energia fossile deve costare tanto. Più incentivi alle rinnovabili” “L’energia fatta da fonti fossili deve costare moto non poco. Le tasse così recuperate poi si possono redistribuire per incentivare le risorse rinnovabili” queste le parole del fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo intervenuto in via telematica alla conferenza stampa in Senato per la presentazione delle nuove norme sulle comunità energetiche dell’autoconsumo previste nel decreto Mise. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev