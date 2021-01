(Agenzia Vista) Spagna, 15 gennaio 2021 Giorgia Meloni in Spagna per parlare del “Futuro del patriottismo in Europa e negli Stati Uniti” con il presidente di Vox, Santiago Abascal. Subito dopo l'arrivo della leader di FdI, in occasione del suo compleanno, gli esponenti di Vox le hanno fatto gli auguri cantando e omaggiandola con una torta. 00_43 ECR agenziavista.it