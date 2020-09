(Agenzia Vista) Roma, 14 settembre 2020 Ilva, Gualtieri: “Se Mittal non ci sta, cercheremo un altro interlocutore” “Se Mittal non ci sta, cercheremo un altro interlocutore” queste le parole del Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a termine dell’incontro presso la sede del Pd a Roma sullo sviluppo di Taranto nel piano New Green Deal. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev