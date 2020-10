Milano, 9 ott. (askanews) - Le inondazioni in Nigeria hanno causato danni diffusi in diversi villaggi nello stato di Kogi, distruggendo case e terreni agricoli e lasciando migliaia di senzatetto.In queste immagini la veduta aerea dei danni causati dalle inondazioni sulla strada principale che da Ganaja collega Lokoja agli stati orientali della Nigeria. Ci sono persone che usano canoe per percorrere la distanza fra i due centri.