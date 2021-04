Italia-Libia, Draghi a Tripoli: "C'è voglia di futuro e di ripartire in fretta"

(Agenzia Vista) Tripoli, 06 aprile 2021 "I progetti sono molti. C'è un desiderio di cominciare. Le commissioni miste in campo finanziario anche per il recupero dei crediti storici e crediti recenti sono state riavviate. C'è voglia di fare, c'è voglia di futuro e voglia di ripartire in fretta". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa dopo il suo incontro a Tripoli con il neo primo ministro del governo di unità nazionale libico Abdul Dabaiba. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev