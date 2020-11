Joe Biden convocherà già oggi una task force contro il Covid-19

Milano, 9 nov. (askanews) - "Il popolo di questo paese ha parlato e ha parlato in modo chiaro, dandoci una vittoria chiara". Così il presidente eletto degli Stati Uniti in una delle prime dichiarazioni da futuro inquilino della Casa Bianca. Ma Biden si è messo già al lavoro, e dopo una visita al cimitero a Wilmington Delaware, dove è seplioto suo figlio Beau, oggi convocherà una task force sul coronavirus per affrontare uno dei maggiori problemi che tormentano gli Stati Uniti: il presidente eletto e la sua vice presidente, Kamala Harris, stanno portando avanti il loro processo di transizione per il quale il loro staff ha appena aperto un account Twitter.Ieri sera, Biden e Harris hanno intanto reso noto il loro primo programma pubblico. Tra i punti programmatici, la lotta al virus, alla recessione, al razzismo e al cambiamento climatico.Da giorni ormai i sostenitori di Biden festeggiano la vittoria davanti alla Casa Bianca, quasi a voler già presidiare il posto in attesa che Donald Trump traslochi. Quanto all'attuale presidente degli Stati Uniti, che ha appreso la notizia della sconfitta mentre si trovava in un campo da golf, non recede dalla sua posizione.Nessuna telefonata al rivale vittorioso e anzi continui messaggi di sfida: Trump sta pensando di organizzare una serie di comizi in stile campagna elettorale nel tentativo di proseguire la lotta per il riconteggio dei voti in diversi stati chiave. E su Twitter attacca ancora:"Da quando i media corrotti decidono chi sarà il nostro prossimo presidente? Abbiamo tutti imparato molto nelle ultime due settimane!"