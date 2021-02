(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio 2021 Le voci dei lavoratori dello spettacolo in protesta: "Non abbiamo più nulla" "Non abbiamo più nulla, siamo fermi da un anno. Chiediamo l'apertura di un tavolo interministeriale per discutere della riapertura dei teatri", così i lavoratori dello spettacolo in sciopero a Largo Argentina a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev