(Agenzia Vista) Roma, 15 Novembre 2020 Luis Alberto si scusa con la Lazio: “Ho fatto una cazzata, non era il momento di parlare di soldi” “Voglio dire che quello che ho detto ieri non era il momento. Dico sempre quello che penso e soprattutto non è tutto legato ai soldi e so che è un momento difficile per tutti. Sono il primo a dire di aver fatto una cazzata, ma per la Lazio darò sempre tutto”. Così il giocatore della Lazio Luis Alberto si è scusato su Instagram dopo la polemica scatenata da lui stesso sui social parlando dei problemi del pagamento degli stipendi. / Instagram Luis Alberto. Durata 02_14 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev