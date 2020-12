(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2020 Maker Faire, Tagliavanti apre edizione con messaggio Mattarella: "Innovazione volano per crescita" Dal 10 al 13 dicembre l' evento europeo sull’innovazione "Maker Faire Rome" tutto in digitale. Eventi live, talk, webinar, workshop e conferenze sui principali temi dell’innovazione e, anche, sui nuovi che la pandemia ci ha suggerito di approfondire. Dall’agritech al foodtech, dal digital manufacturing alla robotica, dall’intelligenza artificiale alla mobilità, dall’economia circolare alla salute, dall’IoT al recycling fino alla data science oltre alle sezioni dedicate di Maker Art e Maker Music che esploreranno l’intersezione tra arti, scienza e tecnologia. L'opening conference dal titolo "Re:make the wold togheter". "Rivolgo a tutti i partecipanti il mio apprezzamento per questa iniziativa di rimarchevole rilevanza. L'innovazione costituisce un fattore decisivo per il progresso nonché il principale volano della crescita economica e del benessere della collettività. Occorre dunque incentivare manifestazioni che diano impulso verso nuove frontiere tecnologiche in grado di dare efficienza a ogni settore dell'economia''. Questo il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, letto dal presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti. / youtube Maker Faire Rome Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev