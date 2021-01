(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2021 Mandato esplorativo, Fornaro (LeU): “Scelta costituzionalmente ineccepibile, ora sta alla politica” “Il Presidente Mattarella ha preso una decisione costituzionalmente ineccepibile. Adesso tocca alla politica provare a dare una risposta alla necessità di dare al paese un Governo, in grado di affrontare le grandi sfide che sono in atto. Questo è il compito che ha l’incaricato, l’esploratore, verificare se ci sono le condizioni”. Così Federico Fornaro (LeU) in una dichiarazione fuori da Palazzo Montecitorio sul mandato esplorativo a Roberto Fico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev