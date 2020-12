(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2020 Manovra, Ciriani (FdI): “La fretta genera mostri, errori si riflettono su immagine del Paese” “Ci rendiamo conto, colleghi, a che punto siamo arrivati? Stiamo facendo in Senato, nel bel mezzo della discussione generale, un dibattito tecnico che andava svolto in commissione perché è lì che si affrontano questi problemi e voi non ce lo avete consentito. Questo non è più accettabile, questo è il Senato della Repubblica e non stiamo discutendo di un provvedimento qualsiasi ma del Bilancio dello Stato. E allora: la fretta genera confusione e talvolta genera anche mostri. Le procedure previste dalla Costituzione, dalle leggi e dal regolamento nel nostro sistema bicamerale servono proprio a questo: a evitare questi brutti errori, queste brutte figure, che poi si riflettono non sull’immagine del Governo, ma sull’immagine del nostro Paese all’estero.” Così il Senatore Luca Ciriani (FdI) intervenendo in Senato durante la discussione della Legge di bilancio. / Senato web tv 01_41 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev