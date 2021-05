Mattarella: “O si sta contro la mafia o si è complici, non ci sono alternative”

(Agenzia Vista) Roma, 23 maggio 2021 “La mafia esiste tutt’ora, non è stata definitivamente sconfitta, per questo è necessario tenere sempre la guardia alta e l’attenzione vigile. Nessuna zona grigia, omertà. O si sta contro la mafia o si e complici dei mafiosi, non ci sono alternative.” Queste le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’aula bunker dell’Ucciardone, in occasione dell’anniversario delle stragi di Capaci e di Via d’Amelio. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev