(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2020 Mattarella: "Pandemia ha scavato solchi profondi, non chiudere occhi di fronte a realtà" "Rivolgendomi a voi parto dalla necessità di dare insieme memoria di quello che abbiamo vissuto in questo anno. Senza chiudere gli occhi di fronte alla realtà. La pandemia ha scavato solchi profondi nelle nostre vite, nella nostra società. Ha acuito fragilità del passato. Ha aggravato vecchie diseguaglianze e ne ha generate di nuove. Tutto ciò ha prodotto pesanti conseguenze sociali ed economiche. Abbiamo perso posti di lavoro. Donne e giovani sono stati particolarmente penalizzati. Lo sono le persone con disabilità. Tante imprese temono per il loro futuro. Una larga fascia di lavoratori autonomi e di precari ha visto azzerare o bruscamente calare il proprio reddito. Nella comune difficoltà alcuni settori hanno sofferto più di altri". Queste le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il tradizionale discorso di fine anno. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev