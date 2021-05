Mattarella: "È tempo di ripresa e di rilancio"

(Agenzia Vista) Brescia, 18 maggio 2021 "Quelli che il sindaco Emilio Del Bono (di Brescia, ndr) ha ricordato come giorni tristi hanno visto in tutti i Comuni i sindaci impegnati nel coordinare e nel sostenere le cittadinanze, nel contrastare questa drammatica emergenza, che abbiamo vissuto e che sta per fortuna per avviarsi speriamo definitivamente o perlomeno in maniera decisiva alla conclusione. È vero, Brescia e l'intera Lombardia hanno vissuto giorni di particolare sofferenza, di grandi lutti, la generazione più anziana è stata falcidiata in questo periodo ma questo è il tempo del rilancio, anche in onore di coloro che sono rimasti vittime, è il tempo della ripresa, del pensare e progettare il futuro, e sono lieto di poterlo sottolineare qui in questo splendido luogo, per il restauro della Vittoria alata". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della visita al Capitolium, a Brescia, dove è custodita la Vittoria alata, uno dei simboli della città. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev