(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio Meloni: “Se non c’è maggioranza Conte si dimetta e si vada a elezioni” “Stiamo assistendo a un circo che gli italiani non si possono permettere. In un paese normale il presidente del Consiglio si dimetterebbe. Chiediamo a Conte di venire domani in Aula a verificare se ha una maggioranza. Ci appelliamo al presidente Mattarella perché si possa chiudere questa querelle. La nostra posizione la conoscete, se cade a maggioranza si vada al voto” sono le parole della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a margine del vertice di centrodestra alla Camera dopo le dichiarazioni di Renzi sulle dimissioni delle ministre di Italia Viva. 00_39 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev