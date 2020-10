(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2020 Migranti: "Fico: "Bossi-Fini va cambiata, non è più al passo coi tempi" "Si tratta di tematiche che non possono risolvere i singoli Paesi da soli, ma che vanno affrontate in un quadro europeo e globale. Si tratta di temi che vanno affrontati al di fuori di ogni polarizzazione politica o scontro propagandistico. Su questi temi poi occorre dare informazioni precise e dati certi e su questo basare il lavoro". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, al termine dell'incontro a Montecitorio con il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev