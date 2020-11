(Agenzia Vista) Milano, 3 Novembre 2020 Milano, Navigli deserti dopo le 18. Bar e ombrelloni chiusi, poche persone in giro. Le immagini Dopo le 18 i Navigli si presentano vuoti: bar e ombrelloni chiusi, le persone in giro a passeggio o in bicicletta sono poche. Scarseggiano anche i ragazzi: nessun gruppo di amici, solo qualche coppia. Durata 00_53 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev