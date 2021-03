(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2021 PD, Cuppi: "Ricevute dimissioni Zingaretti, decisione sofferta ma responsabile, Assemblea dal 13" "Ho ricevuto pochi minuti fa la lettera di dimissioni del Segretario Nicola Zingaretti. Questa è stata una decisione assolutamente sofferta ma di grande generosità e responsabilità verso il Paese perché Nicola, ancora una volta, ha scelto di lavorare per la propria comunità e di fare un gesto che richiamasse la responsabilità di tutto quanto il Partito Democratico, responsabilità nei confronti di tutte le persone che stanno affrontando la pandemia in questi mesi. Noi avevamo tante cose da fare, ci dovevamo concentrare sul piano vaccinale, sulla riforma fiscale, su un piano per il diritto allo studio gratuito, sulla legge sulla parità salariale e su una serie di temi che definiscono l’identità di un partito e di una comunità. Si è scelta un'altra strada. Le ragioni e le motivazioni e i problemi indicati da Nicola Zingaretti restano anche se ha deciso di lasciare la guida del partito. Dovremo affrontarli e dibatterne, dovremo valutare il percorso da seguire. Lo faremo dal 13 marzo, giorno in cui ho convocato l’assemblea nazionale. Spero che ci sia una discussione franca e mi auguro che lo si faccia tutti e tutte con un grande senso di responsabilità." Così Valentina Cuppi, Presidente del Partito Democratico, in una dichiarazione al Nazareno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev