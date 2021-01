(Agenzia Vista) Roma, 19 Gennaio 2021 Perilli (M5S): “Crisi veleno a rilascio lento da nascita governo. Conte doveva essere fatto fuori” “Penso che questa crisi sia stata provocata in modo sconsiderato e spregiudicato. Non credo che sia insensata rispetto a chi l’ha attuata programmata e condotta all’indomani della nascita del Conte 2. L’ha fatto con un cinismo parallelo al lavoro del governo e della maggioranza. È stato avvelenamento a rilascio lento per debilitare il suo progetto e arrivare al suo fine: Conte doveva essere sicuramente eliminato dal governo di questo Paese”. Così il senatore Gianluca Perilli del Movimento 5 Stelle nel suo intervento in Senato / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev