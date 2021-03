Presidio scuole a Napoli, le voci dalla piazza: "Vogliamo tornare in classe, ma non come prima"

(Agenzia Vista) Napoli, 26 marzo 2021 "Vogliamo tornare a fare lezione in classe, ma in una scuola diversa. Una scuola con infrastrutture migliori, con i docenti di cui c'è bisogno e soprattutto in una scuola sicura", così gli insegnanti in presidio a piazza Dante a Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev