Protesta degli ambulanti a Milano, da “voglio lavorare” a “io apro”. Le immagini dei cartelli

(Agenzia Vista) Milano, 6 Aprile 2021 Tanti cartelli, un messaggio unico come comune denominatore: vogliamo lavorare. Era questa la frase più gettonata sui cartelli esposti durante il presidio, poi trasformatosi in corteo non autorizzato, organizzato dagli ambulanti non alimentari alla stazione Centrale di Milano. Anche sulle fiancate dei furgoni che hanno circondato piazza Duca d’Aosta per poi sfilare lungo via Vitruvio, in direzione Prefettura, sono stati attaccati degli striscioni per “urlare” la stessa richiesta, quella di poter ripartire con le attività nei mercati. Le immagini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev