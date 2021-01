(Agenzia Vista) Roma, 02 gennaio 2021 Recovery, Bonelli: "Parlamento irresponsabile, pensa a crisi anziché all'utilizzo dei 209 miliardi" "Il parlamento dovrebbe essere impegnato su come utilizzare i 209 miliardi dei fondi europei, invece pensa alla crisi di governo, questo è drammaticamente irresponsabile. Noi verdi chiediamo a Conte di utilizzare i fondi per green e lavoro, non per finanziare lobby del petrolio". Lo ha detto l'esponete dei Verdi Angelo Bonelli in una dichiarazione. 00_18 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev