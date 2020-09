(Agenzia Vista) Bologna, 14 settembre 2020 Referendum, Casini risponde a Grillo: "Ti voglio bene, vota anche tu no all'incompetenza" Il senatore Pier Ferdinando Casini posto un video messaggio su Facebook rivolto a Beppe Grillo: "Rispondo a Beppe Grillo scendendo dal portico di San Luca a Bologna e devo dire che è più difficile venire giù che andare su. Credo che dopo anni di governo anche i 5 Stelle debbano capire una cosa semplice: la competenza al posto del dilettantismo è fondamentale per governare il Paese. Di Maio sta facendo bene agli Esteri. Ha fatto un corso accelerato, ha studiato e studiando ha capito che le cose possono essere fatte in modo professionale. La professionalità politica non è un peccato. Tu dici che chi vota No deve difendere la propria poltrona: sono da quasi 40 anni in Parlamento e proprio per questo forse sono l'unico che non ha problemi di rielezione. Per cui Grillo, almeno per quanto riguarda me, sbagli. Difendiamo un principio: la Costituzione non può essere rattoppata a piacimento e non è carta straccia; la Costituzione è una cosa seria e le riforme vanno fatte seriamente. Comunque se vuoi prendertela con me, fai pure, a me sei simpatico in ogni caso. Ti voglio bene: vota no anche tu, no all'incompetenza". / Facebook Pier Ferdinando Casini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev