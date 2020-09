(Agenzia Vista) Genova, 20 settembre 2020 Referendum ed elezioni regionali in Liguria, Toti: "Invito tutti ad andare a votare, è sicuro" "Il voto è lo strumento principe della democrazia, invito tutti ad andare a votare, è sicuro". Così il Governatore uscente della Liguria, Giovanni Toti, in un video diffuso sui propri canali social nel giorno in cui i liguri si recano alle urne per votare alle elezioni regionali e sul taglio dei parlamentari. / Facebook Giovanni Toti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev