Renzi: Recovery plan di Conte è senz'anima, è raffazzonato

Roma, 28 dic. (askanews) - Il Recovery plan messo a punto dal presidente del consiglio è "senz'anima, è raffazzonato". Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, stronca il Recovery Plan dl governo Conte. Iv, spiega, presenterà ben 61 proposte di modifica."Noi pensiamo che questo piano che il presidente del Consiglio ha predisposto manchi di ambizione, sia un piano senz'anima. Un collage talvolta raffazzonato di pezzi diversi di diversi ministeri".Renzi ha presentato le linee guida di Italia viva chiamando il progetto "Ciao". E ha minacciato Conte: se manca l'accordo, il governo dovrà fare da solo."Sono convinto che questa vicenda vada velocemente affrontata, non si può tirare troppo in lungo una discussione che è chiara. Se il presidente del Consiglio su questi punti è disponibile noi siamo prontissimi ad andare al tavolo, come andremo mercoledì e discutere nel merito"."Quando dico che si tratta di una questione da risolvere in qualche settimana dico una cosa di buonsenso. Non si può tirare troppo per le lunghe, se c'è accordo bene, si va vanti. E noi speriamo che questo accordo ci sia. Se non c'è accordo è evidente che faranno senza di noi e le ministre si dimetteranno. Noi non siamo alla ricerca di poltrone, siamo a caccia di idee".