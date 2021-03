(Agenzia Vista) Roma, 13 marzo 2021 Ricci (Pd): "Anche i sindaci dem sostengono Letta, è la figura giusta per far ripartire partito" "Anche i sindaci dem sostengono Enrico Letta, è la figura giusta, forte e autorevole per far ripartire il partito, uniti e con i sindaci protagonisti". Così Matteo Ricci, responsabile Enti Locali del Pd e Presidente di Ali. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev