(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2021 Ricci: "Pd unito a sostegno del Governo Conte. In Parlamento ognuno si assumerà responsabilità" La dichiarazione del sindaco di Pesaro, presidente dell'Ali (Autonomie Locali Italiane) ed esponente del Pd, Matteo Ricci, sulla crisi di Governo: "Un Pd unito intorno a Zingaretti, a sostegno del Governo Conte con forze affidabili ed europeiste. In Parlamento ognuno si assumerà le proprie responsabilità di fronte ad un Paese in piena pandemia e in crisi economica". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev