(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio Salvini: “Arcuri? Se non lavora bene vada a casa. Ma confido in meritocrazia di Draghi” “Prendo atto del fatto che Arcuri ha affrontato il problema delle mascherine male, dei vaccini male, dell’Ilva male. Sono certo che Draghi premierà il merito. Chi non lavora bene va a casa. Detto questo non ho nomi da suggerire” sono le parole del leader della Lega Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev