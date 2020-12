(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre Salvini: “Disponibili a parlare di nuove chiusure solo con rimborsi certi e immediati” “Siamo disponibili a ragionare di nuove chiusure o restrizioni per le festività solo se si fanno in base al modello tedesco cioè con rimborsi certi e immediati perché di prese in giro gli italiani ne hanno avuto abbastanza” sono le parole del leader della Lega Matteo Salvini a margine della presentazione del libro di Bruno Vespa “Perché l’Italia amò Mussolini”. Durata: 00_45 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev