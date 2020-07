(Agenzia Vista) Roma, 08 luglio 2020 Salvini domani da Conte non vado, prima paghi cassa integrazione “Domani non andrò da Conte. Prima paghi la cassa integrazione e sblocchi i cantieri, poi ne riparliamo" così il leader della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa, rispondendo all'invito del presidente del Consiglio per un confronto per Giovedì pomeriggio. / facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev