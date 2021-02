(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2021 Salvini: "Rinviare sblocco cartelle esattoriali e poi pace fiscale per chi è in difficoltà" "Il minimo è rinviare lo sblocco delle cartelle esattoriali, ma la Lega propone pace fiscale per cartelle sotto i mille Euro e per tutti quelli che hanno avuto difficoltà lo scorso anno a causa della pandemia". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini ai cronisti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev