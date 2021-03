(Agenzia Vista) Bruxelles, 25 marzo 2021 "La Cina ha commesso un grave errore, ha colpito dei parlamentare Ue per aver espresso delle opinioni in merito alla difesa dei diritti umani. Adesso vogliamo fare come i cinesi e attendere sulla sponda del fiume, perché non reagiamo mai sull'emotività, poi faremo un esame accurato dell'accordo e ci sarà una reazione efficiente ed efficace da parte dell'Unione. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev