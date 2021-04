Scontri Montecitorio, Senaldi: "Italia non c'è la fa più, distanza tra Palazzo e chi sta fuori"

(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2021 “Buona parte dell’Italia oramai non ce la fa più ma oltre a non farcela più non capisce cosa stia succedendo e non capisce perché il Paese non riparta e non ha una prospettiva di ripartenza. Io credo che non sia vero che sia stata una manifestazione ispirata politicamente, penso che fosse una manifestazione apolitica che significhi la distanza fra la politica e la gente. La sinistra ha detto che ‘non dobbiamo stare divisi’ però si riferisce al palazzo. In realtà c’è una divisione già in atto, acuita dal Covid, tra quelli che stanno nel palazzo e quelli che stanno fuori. Ed è una divisione più profonda di quella tra Nord e Sud, fra sinistra e destra e fra protetti e non protetti. È un segnale che va preso molto sul serio e i partiti sbaglierebbero a farsi scudo di Draghi. Non sapendo gestire il Covid hanno chiamato di fatto Draghi e adesso si sono nascosti sotto la sua gonna. Draghi non è Gesù di Nazareth e avrebbe bisogno della solidarietà dei partiti che invece sono già in campagna elettorale, parlano di Ius Soli, quote rosa e tutti argomenti poco attinenti con la realtà.” Questa la lettura di Pietro Senaldi, direttore di Libero, degli scontri avvenuti a Piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev