(Agenzia Vista) Roma, 08 febbraio 2021 Sgarbi: “Mi auguro che base M5S voti no a Draghi su Rousseau” “Cosa spero voti M5S su Rousseau? Se dovesse dare al Movimento 5 Stelle una dimensione di protesta, dovrebbe dire no. Non capiterà ma io me lo auguro, vedremo”. Così Vittorio Sgarbi (Rinascimento) in una dichiarazione in Piazza Montecitorio dopo il secondo incontro di consultazioni con il Presidente incaricato Mario Draghi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev