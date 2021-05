Sileri: “Indice R0 in salita. Ma contagi e ricoveri in terapia intensiva sono in calo”

(Agenzia Vista) Roma, 7 maggio 2021 “L’indice R0 è leggermente salito ma il numero dei nuovi casi continua a scendere. Ancora più rapida è la discesa dell’occupazione dei posti letto in ospedale e in terapia intensiva” sono le parole del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in un’intervista esclusiva dell’Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev