Soumahoro: "Alla Camera mi fanno i segni delle scimmie. I negri devono vivere"

Duro scambio di battute tra Aboubakar Soumahoro e deputati del centrodestra nell'Aula della Camera poco prima della votazione sulle risoluzioni relative alle comunicazioni del ministro degli Esteri sull'accordo con l'Albania in tema di migranti. Come riporta l'Ansa, Soumahoro parlava a titolo personale: sfora il tempo a sua disposizione ed il presidente della Camera Lorenzo Fontana gli toglie la parola: un gesto apprezzato dai banchi del centrodestra ma non dal deputato, il quale si mette a urlare ripetutamente: "I negri devono vivere", bloccando l'inizio della votazione sulle risoluzioni. Fontana lo richiama per due volte all'ordine fino a quando Soumahoro si placa e si comincia a votare.