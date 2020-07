(Agenzia Vista) Bologna, 30 luglio 2020 Strage Bologna, Mattarella deposita corona di fiori in stazione in memoria delle vittime Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha commemorato, a Bologna, le vittime delle stragi di Ustica e del 2 agosto 1980, nel 40° anniversario delle due stragi. Il Capo dello Stato ha assistito alla messa in suffragio delle vittime, officiata dal cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo Metropolita di Bologna, nella cattedrale di San Pietro. Mattarella ha quindi deposto una corona di fiori sulla lapide che, nella sala d’aspetto della stazione ferroviaria, ricorda le vittime della strage di Bologna e ha incontrato Paolo Bolognesi, Presidente dell'Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980 e una rappresentanza di parenti. A seguire, il Presidente ha visitato il Museo per la Memoria di Ustica, accompagnato da Daria Bonfietti, Presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, dal Direttore del Museo, Lorenzo Balbi e da alcuni familiari delle 81 vittime della tragedia. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev