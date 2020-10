(Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre Tajani: “Inutile imporre coprifuoco e limiti a bar e ristoranti se non si interviene sui trasporti” “Abbiamo discusso dei diversi nomi da proporre per le amministrative. Berlusconi era in collegamento con il computer. Ci incontreremo di nuovo in settimana per definire meglio le proposte. Inutile intervenire su orari apertura negozi, bar e ristoranti se non si fa un piano diverso per i trasporti. Governa sapeva di seconda ondata e non ha fatto nulla” queste le parole del vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani a margine del vertice di centro-destra con Giorgia Meloni e Matteo Salvini negli uffici della Lega in Senato per discutere dei nomi da proporre per le prossime amministrative. Durata: 01_47 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev