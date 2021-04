Treu (Cnel): "Riformare governance e processi decisionali Ue"

(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2021 "La drammatica crisi sanitaria si è trasformata in occasione per voltar pagina rispetto al passato, spingendo l'Unione a compiere, negli ultimi mesi, scelte inedite e finora impensabili. Questo ha reso necessario e urgente ripensare l'Europa rimettendone in discussione il funzionamento istituzionale, come auspicato da tutti i documenti del Cnel già dall'inizio del 2019. L'occasione della "Conferenza sul futuro dell'Europa" che inizierà il 9 maggio 2021 è la circostanza adatta per presentare, con la partecipazione delle parti sociali, proposte concrete di riforme sostanziali comprese la revisione dei trattati". Lo ha detto il presidente Tiziano Treu nel corso dell'assemblea "Il Cnel per la conferenza sul futuro dell'Europa". Cnel Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev