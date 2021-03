Troncone (AdR): "Situazione grave, traffico a 10% normalità"

(Agenzia Vista) Roma, 31 marzo 2021 "C'è una finestra di opportunità che si sta aprendo per la prossima stagione estiva che arriva da altri mercati internazionali, come la Cina e la Russia, e speriamo possa avvenire anche in ambito europeo e nel nostro Paese". Lo ha detto l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, nel corso della sua audizione informale davanti alla commissione Trasporti e Telecomunicazioni della Camera sulla sperimentazione dei voli Covid Free. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev