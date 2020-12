(Agenzia Vista) Napoli, 27 dicembre 2020 V-Day, De Luca: "Sembrava più sbarco in Normandia, che arrivo vaccini" "Bisogna essere preoccupati e non abbassare la guardia. Questa giornata è stata perfino troppo sovraccaricata di significato se proprio ve la devo dire tutta, mi è sembrato più lo sbarco in Normandia, che l'arrivo di un furgone con dieci pacchi di flaconi per la vaccinazione". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commentando al suo arrivo all'ospedale Cotugno, il via al Vaccine Day. 01_19 Facebook De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev