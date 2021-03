(Agenzia Vista) Roma, 18 marzo Via libera dell’Ema a vaccino Astrazeneca, Sileri: “Decisione positiva. Ripartiamo subito” “La decisione dell’Ema sul vaccino Astrazeneca è una decisione attesa e chiaramente positiva. Si può ripartire in sicurezza. Lo stop era dovuto a casi di decessi estremamente esigui. Avanti con la campagna vaccinale” sono le parole del Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in un’intervista esclusiva dell’Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev